Сказка о царе Салтане, 2026 в Волхове

Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Волхове

Кинополис г. Волхов, ул. Юрия Гагарина, 1В, ТРЦ Кубус
2D
10:55 от 290 ₽ 13:10 от 340 ₽ 17:40 от 440 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
Губка Боб: В поисках квадратных штанов
2025, США, приключения, анимация, комедия
Красотка
Красотка
1990, США, комедия
