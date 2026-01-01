Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф»
1
Кинозал "Волчанский"
ул. Уральского Комсомола, 4, "Культурно досуговый центр"
4.4 км
Новое кино
ул. Октябрьская, 11
20.1 км
Современник
ул. Ленина, 24
24.9 км
ДК п. Вятчино
Киселевское ш., стр. 10
43.6 км
Надеждинский
ул. Ломоносова, 1
46.3 км
Родина
ул. Ленина, 179
47.4 км
Юбилейный
ул. Каквинская, 1
47.8 км
Северный маяк
ул. Механошина, 54
87.5 км
Магия кино
Клубный пер., 1
103 км
Маяк
ул. Советская, 1
127 км
Киноплекс
ул. Свердлова, 20, Дворец Культуры, 3 этаж
141 км
ДК Современник
г. Лесной, ул. Ленина, 22
145 км
Думали, Рик уже видел всё? В 9 сезоне «Рика и Морти» появится новая угроза — а еще названа точная дата премьеры
Пока НТВ тянет с выходом «Невского-8», в Сети появились 5 версий того, как мог «выжить» Семенов: одна очень грустная
Сюжета почти нет, а смотреть хочется: зрители неожиданно полюбили сериал «Трешка» на СТС — «Алла Михеева – топ»
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Этот фильм СССР не зря оценили на 7.7: его обожал даже Бергман – в главной роли звезда «Москва слезам не верит»
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
320 000 000 просмотров – слёз еще больше: над этой серией «Маши и медведя» россияне рыдают в три ручья, а иностранцы не понимают подвоха
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
