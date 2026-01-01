Кинотеатр «КДЦ» в Волчанске расположен в муниципальном Доме Культуры в центре города по адресу: ул. Уральского комсомола, д.4. Был открыт в 2014 году компанией «Премьер-зал».



В кинозале «Волчанский» используется цифровое оборудование, звуковая система DolbyDigital, установлены эргономичные кресла. Вместимость зала 150 мест. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D. Стоимость билетов доступная.

В фойе находится кино-бар и диванная зона отдыха, где посетители могут подождать начало сеанса.



В Культурно-досуговом центре всегда дружелюбная атмосфера. Кроме демонстрации фильмов, здесь проводятся фестивали, конкурсы, вечеринки, выставки.