Кинозал "Волчанский"

Адрес
г. Волчанск, ул. Уральского Комсомола, 4, "Культурно досуговый центр"
Телефон

+7 (34383) 520-09 / бронирование

О кинотеатре

Кинотеатр «КДЦ» в Волчанске расположен в муниципальном Доме Культуры в центре города по адресу: ул. Уральского комсомола, д.4. Был открыт в 2014 году компанией «Премьер-зал».

В кинозале «Волчанский» используется цифровое оборудование, звуковая система DolbyDigital, установлены эргономичные кресла. Вместимость зала 150 мест. Фильмы демонстрируются в форматах 2D и 3D. Стоимость билетов доступная.

В фойе находится кино-бар и диванная зона отдыха, где посетители могут подождать начало сеанса.

В Культурно-досуговом центре всегда дружелюбная атмосфера. Кроме демонстрации фильмов, здесь проводятся фестивали, конкурсы, вечеринки, выставки.

 

Бар
Парковка
Пандусы
