Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Владимире
1 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 1 марта 2026 в Владимире
Киномакс-Буревестник
г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
10:00
от 400 ₽
12:20
от 560 ₽
14:40
от 560 ₽
16:50
от 600 ₽
18:20
от 600 ₽
Киномакс-РусьКино Владимир
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
2D
11:30
от 450 ₽
13:40
от 450 ₽
18:10
от 450 ₽
