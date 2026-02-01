Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Красавица Расписание сеансов Красавица, 2026 в Владимире 1 марта 2026

Расписание сеансов Красавица, 1 марта 2026 в Владимире

Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Киномакс-Буревестник г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
10:00 от 400 ₽ 12:20 от 560 ₽ 14:40 от 560 ₽ 16:50 от 600 ₽ 18:20 от 600 ₽
Киномакс-РусьКино Владимир г. Владимир, Суздальский проспект, 8
2D
11:30 от 450 ₽ 13:40 от 450 ₽ 18:10 от 450 ₽
