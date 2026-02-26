Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Горничная
Расписание сеансов Горничная, 2025 в Владимире
27 февраля 2026
Расписание сеансов Горничная, 27 февраля 2026 в Владимире
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Факты
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
26
Завтра
27
сб
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Горничная»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Буревестник
г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
21:50
от 580 ₽
22:40
от 500 ₽
23:20
от 580 ₽
