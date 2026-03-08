От новинки HBO ждали провального комикса, а получился новый «Настоящий детектив»: смотрим первый трейлер «Фонарей»

«Идеальный мужчина — это Юра Брагин. Жаль, что в жизни таких нет»: зрительницы обсуждают мужчин из «Первого отдела» перед 8 Марта

Финальную серию «Детей перемен-2» впервые покажут в кино — что известно о специальном показе

Сцена из «Ивана Васильевича», которую многие считали ляпом: Гайдай одной репликой заставил полюбить Жоржа

«Один из лучших сериалов 2025»: HBO вернулись в игру — новый сериал зрители поставили в один ряд с «Настоящим детективом»

Колесников считал, что большое кино для него закрыто: все изменила одна пьянка и Говорухин

Полковнику никто не пишет: откопали самое печальное признание Колесникова о «Первом отделе» — зрители будут плакать

Тест со звездочкой: рискнете угадать советский фильм по кадру с площадки (5 кадров)

«Блатная» Аронова и странный Бурунов: зрители оставили отзывы на «Новую тещу» — плюсов больше, чем в первой части

«Кина не будет»-тест: угадайте советский фильм по финальному кадру?