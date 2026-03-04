Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Сказка о царе Салтане
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 2026 в Владимире
7 марта 2026
Расписание сеансов Сказка о царе Салтане, 7 марта 2026 в Владимире
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
пт
27
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Сказка о царе Салтане»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Киномакс-Буревестник
г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
10:00
от 380 ₽
12:00
от 540 ₽
15:40
от 580 ₽
19:30
от 580 ₽
Киномакс-РусьКино Владимир
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
2D
11:20
от 430 ₽
14:40
от 430 ₽
20:10
от 430 ₽
