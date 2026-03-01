Оповещения от Киноафиши
К себе нежно
Расписание сеансов К себе нежно, 2026 в Владимире
7 марта 2026
Расписание сеансов К себе нежно, 7 марта 2026 в Владимире
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Киномакс-Буревестник
г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
09:40
от 400 ₽
16:50
от 600 ₽
19:10
от 600 ₽
23:50
от 600 ₽
Киномакс-РусьКино Владимир
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
2D
21:10
от 450 ₽
