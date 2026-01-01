Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов Новая тёща, 2025 в Владимире 5 марта 2026

Расписание сеансов Новая тёща, 5 марта 2026 в Владимире

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киномакс-Буревестник г. Владимир, просп. Ленина, 29
2D
20:00 от 520 ₽
Киномакс-РусьКино Владимир г. Владимир, Суздальский проспект, 8
2D
19:00 от 450 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
