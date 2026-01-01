Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Шрэк 2 Расписание Шрэк 2 (2004) в Владимире на сегодня

Расписание Шрэк 2 (2004) в Владимире на сегодня

Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный 2004 / США
Смотреть трейлер
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
С 1 сентября во всех школах России отменены школьные звонки: решение Минпросвещения – как раньше уже не будет
Хитрые хозяйки перед уходом кладут чайный пакетик в унитаз — не поверите, зачем это нужно
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Осень на носу, шляпки — на головах: узнаете 6 советских фильмов по одному кадру? (тест)
К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)
Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)
«Ни развития, ни анимации» – пишут про аниме, обогнавшее «Блич» и «Магичку»: сразу 6 серий попали в 20-ку лучших на IMDb
Wink по-тихому сделал своих «Сватов» — и тоже с Добронравовым! Будько бросил Кучугуры и уехал в Москву ко внебрачной дочери
«А тест откуда такой? — От Кристиана Диора»: только настоящие модники и модницы вспомнят 5 советских фильмов по летнему платью
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше