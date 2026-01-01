Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Владимир, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Шрэк-третий
Расписание Шрэк-третий (2007) в Владимире на сегодня
Расписание Шрэк-третий (2007) в Владимире на сегодня
Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007 / США
Смотреть трейлер
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Вопросы и ответы
Вся информация о мультфильме
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
«Размером с голову и даже больше»: эти грибы все обходят стороной, но их можно сушить, жарит и тушить — это очень вкусно
Больше не выбрасываю кофейную гущу: сушу и прячу по банкам – жаль, не знала о таком раньше
Вот зачем перед стиркой я всегда солю носки: выглядит странно, но грязь с пяток сама отходит
«Гангстерленд» Ричи – блеклая копия забытого сериала 2010-х: «скоммуниздил» сюжет, поменял имена – вот вам и «шедевр» с Харди
Мавзолей в 1905-м и «антирусская пропаганда»: сериал Netflix про семейство Романовых россияне даже побрезговали досматривать
Этот фильм о космосе взял 7 «Оскаров», но у реальных астронавтов от него глаз дергается: «более бредового творения не видел»
«Ни развития, ни анимации» – пишут про аниме, обогнавшее «Блич» и «Магичку»: сразу 6 серий попали в 20-ку лучших на IMDb
К доске пойдет каждый любитель советской классики: угадайте 6 фильмов СССР по цитате героя-учителя (тест)
Новое «Слово пацана» и детектив… с попугаем: после «Невского-8» НТВ выпустит целых 3 крутых сериала — воскресшего Семёнова забудете сразу
Новым Локонсом в «Гарри Поттере» HBO станет главная звезда «Игры престолов»: он уже был в «Тайной комнате» (но вы не заметили)
Жеглов был совсем не таким: 3 важных изменения от книги, которые сделали «Место встречи…» культовым сериалом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить