Киномакс-РусьКино Владимир
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:40
от 430 ₽
Киномакс-Буревестник
г. Владимир, просп. Ленина, 29
Горничная
триллер
2025, США
2D
22:50
от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
2D
23:20
от 440 ₽
Убежище
боевик, триллер
2026, США
2D
23:55
от 420 ₽
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
