Владимир
Киномакс-Буревестник
просп. Ленина, 29
г. Владимир, просп. Ленина, 29
Киномакс-РусьКино Владимир
Суздальский проспект, 8
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Наследник
Наследник
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
