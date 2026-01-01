Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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Киномакс-РусьКино Владимир
Суздальский проспект, 8
3.9 км
Киномакс-Буревестник
просп. Ленина, 29
4.3 км
Сириус
1 квартал, 51, Радужный, Владимирская обл.
17.7 км
Центр культуры и досуга
Красная пл., 5
31.3 км
Родина
ул. Ленина, 44
35.1 км
13 Октябрь
г. Камешково, ул. Ленина, 1
42.3 км
МБУ РКЦО
пл. Советская, 9
51.7 км
Первомайский филиал МБУК РДК
Владимирская область, пос. Первомайский, ул. Первомайская, 20
56.8 км
Синема парк
ул. Лопатина, 7, ТРЦ «Ковров Молл»
60.1 км
им. Ленина
ул. Лопатина, 4
60.3 км
Алмаз
ул.Калинина, д.22
60.8 км
Россия
1го Мая 72
60.9 км
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