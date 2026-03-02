Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Владимира
Кинотеатры
Киномакс-РусьКино Владимир
Киномакс-РусьКино Владимир
Владимир
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Владимир, Суздальский проспект, 8
Показать на карте
Билеты от 430 ₽
Сеть
Киномакс
мало голосов
Оцените
0
голосов
Билеты от 430 ₽
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Расписание сеансов
в кинотеатре Киномакс-РусьКино Владимир
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
22:40
от 430 ₽
...
Полное расписание и билеты
Сегодня
от 430 ₽
Завтра
от 350 ₽
4 марта
от 350 ₽
5 марта
от 330 ₽
6 марта
от 350 ₽
7 марта
от 350 ₽
8 марта
от 350 ₽
Фильмы в кинотеатре Киномакс-РусьКино Владимир
Сегодня
2
Завтра
3
ср
4
чт
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
2D
22:40
от 430 ₽
Полное расписание и билеты
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Наследник
Отзывы
2023, Бельгия / Канада / Франция, драма, триллер
