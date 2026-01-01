Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Владимира Кинотеатры Киноцентр Расписание сеансов киноклуба «Киноцентр»

Расписание сеансов киноклуба «Киноцентр»

Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Горничная
Горничная триллер 2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Убежище
Убежище боевик, триллер 2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Дополнительное время
Дополнительное время спорт, приключения, семейный 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
Наследник
Наследник драма, триллер 2023, Бельгия / Канада / Франция
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре +7 (4922) 34-25-87 Позвонить
