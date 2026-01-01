Оповещения от Киноафиши
Киноклуб Киноцентр (Владимир) на карте

Кинотеатр Киноцентр (Владимир) на карте
700 метров
Киномакс-Буревестник просп. Ленина, 29
5
8.1 км
Киномакс-РусьКино Владимир Суздальский проспект, 8
5
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
