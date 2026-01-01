Оповещения от Киноафиши
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Горничная
триллер
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Два, три, призрак, приди!
ужасы, детектив, триллер
2025, Южная Корея
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Дополнительное время
спорт, приключения, семейный
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Убежище
боевик, триллер
2026, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7 (910) 674-44-20
Позвонить
Кинотеатры рядом
1.4
км
Киномакс-Буревестник
просп. Ленина, 29
5
9.4
км
Киномакс-РусьКино Владимир
Суздальский проспект, 8
5
