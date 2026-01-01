Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Владимира
Кинотеатры
Кинотеатр-джакузи
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
1.4
км
Киномакс-Буревестник
просп. Ленина, 29
5
9.4
км
Киномакс-РусьКино Владимир
Суздальский проспект, 8
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
