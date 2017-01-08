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Отзывы о кинотеатре Киномакс-Буревестник

Отзывы о кинотеатре Киномакс-Буревестник Вся информация о кинотеатре
Комментарии Обсудить в чате
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иван иванов 8 января 2017, 21:09
был два раза в этом кинотеатре и оба раза пожалел, сидения грязные и неудобные, звук делают настолько громким, что глаза вылезают из отбит,!!
8 января 2017, 21:09 Ответить
User 5 марта 2023, 14:01
Очень хороши фильм . Смотрится на одном дыхании . Особенно рекомендую подросткам . Исторические факты нужно знать всем .
5 марта 2023, 14:01 Ответить
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