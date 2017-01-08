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Скоро в прокате «Школа магических зверей. Хранители чуда»
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иван иванов
8 января 2017, 21:09
был два раза в этом кинотеатре и оба раза пожалел, сидения грязные и неудобные, звук делают настолько громким, что глаза вылезают из отбит,!!
8 января 2017, 21:09
0
1
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User
5 марта 2023, 14:01
Очень хороши фильм . Смотрится на одном дыхании . Особенно рекомендую подросткам . Исторические факты нужно знать всем .
5 марта 2023, 14:01
1
0
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