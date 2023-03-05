Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Владимира Кинотеатры Киномакс-Буревестник

Киномакс-Буревестник

Владимир
Адрес
г. Владимир, просп. Ленина, 29
Показать на карте
Билеты от 420 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Киномакс

О кинотеатре

Кинотеатр “Киномакс-Буревестник” в г. Владимире расположен в ТЦ «Буревестник» по адресу:  пр. Ленина, д. 29, на 1-м этаже.

“Киномакс-Буревестник” во Владимире – это 4 стильных комфортабельных зала на 599 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой.

В баре кинотеатра "Киномакс" в г. Владимире можно попробовать попкорн на любой вкус: карамельный, фруктовый, ореховый, сырный, стандартные сладкий и соленый. Для угощения гостей всегда есть горячий ароматный кофе. Располагающая обстановка, современная акустическая аппаратура, удобные кресла, интересные дизайнерские решения  – все призвано создать атмосферу комфорта и уюта.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс-Буревестник» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
Парковка
7.4 Оцените
19 голосов
Билеты от 420 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Киномакс-Буревестник
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:40 от 420 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:20 от 440 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
23:40 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

User 5 марта 2023, 14:01
Очень хороши фильм . Смотрится на одном дыхании . Особенно рекомендую подросткам . Исторические факты нужно знать всем .
иван иванов 8 января 2017, 21:09
был два раза в этом кинотеатре и оба раза пожалел, сидения грязные и неудобные, звук делают настолько громким, что глаза вылезают из отбит,!!
Отзывы Написать отзыв
19 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
День кино

Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионные билеты

Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Пенсионерам
Скидка учащимся

Билеты для школьников и студентов от 7 до 23 лет - 130 рублей. Групповая скидка - 10%. Скидка действует с понедельника по пятницу, с 11:00 до 17:40. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.

Студентам Школьникам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Владимира
Фотографии Все фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Киномакс-Буревестник

Сегодня 26 Завтра 27 сб 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 пн 9 вт 10 ср 11 ср 18 ср 25
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:40 от 420 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:20 от 440 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
23:40 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Дополнительное время
Дополнительное время
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Тоже 90-е, но уже не про пацанов со двора: новинка «Коммерсант» с Петровым основана на реальной истории банкира в тюрьме
Самый кассовый фильм 2025 года собрал $424,2 млн: все-таки обогнал «Майнкрафт в кино»
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше