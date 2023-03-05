Кинотеатр “Киномакс-Буревестник” в г. Владимире расположен в ТЦ «Буревестник» по адресу: пр. Ленина, д. 29, на 1-м этаже.
“Киномакс-Буревестник” во Владимире – это 4 стильных комфортабельных зала на 599 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой.
В баре кинотеатра "Киномакс" в г. Владимире можно попробовать попкорн на любой вкус: карамельный, фруктовый, ореховый, сырный, стандартные сладкий и соленый. Для угощения гостей всегда есть горячий ароматный кофе. Располагающая обстановка, современная акустическая аппаратура, удобные кресла, интересные дизайнерские решения – все призвано создать атмосферу комфорта и уюта.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Киномакс-Буревестник» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Специальные цены действуют на сеансы с 11:00 на весь указанный день. В залах Премьер, LUXE, Комфорт, VIP, на кресла D-BOX и LOVE-места скидка не действует. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.
Для пенсионеров действует скидка на билет 40%. Льготный тип билета «Пенсионный» не действует в первый уикенд проката блокбастеров (с четверга по воскресенье), в залах LUXE, Комфорт, Премьер на формат Atmos, VIP, кресла D-BOX и LOVE-места, Мульт в кино. В залах IMAX скидка действует со второй недели проката. Скидка не предоставляется на фильмы, ограниченные меморандумом кинопрокатной компании.