Кинотеатр “Киномакс-Буревестник” в г. Владимире расположен в ТЦ «Буревестник» по адресу: пр. Ленина, д. 29, на 1-м этаже.

“Киномакс-Буревестник” во Владимире – это 4 стильных комфортабельных зала на 599 мест, оснащенных новейшим кинопроекционным оборудованием и суперсовременной акустической аппаратурой.



В баре кинотеатра "Киномакс" в г. Владимире можно попробовать попкорн на любой вкус: карамельный, фруктовый, ореховый, сырный, стандартные сладкий и соленый. Для угощения гостей всегда есть горячий ароматный кофе. Располагающая обстановка, современная акустическая аппаратура, удобные кресла, интересные дизайнерские решения – все призвано создать атмосферу комфорта и уюта.

