Киноафиша Верхней Салды
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Премьер зал
Расписание
Премьер зал: расписание сеансов и цены в Верхней Салде
Верхняя Салда
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Кедр
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 38
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
11:35
от 250 ₽
17:00
от 350 ₽
19:15
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:30
от 300 ₽
14:30
от 350 ₽
16:20
от 350 ₽
18:10
от 400 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:10
от 300 ₽
15:05
от 350 ₽
17:20
от 300 ₽
20:00
от 400 ₽
Еще 6 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
