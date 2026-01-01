Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Марсупилами. Пушистый круиз» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Верхней Салды Кинотеатры Центр культуры «Современник» Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры «Современник» »

Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры «Современник» »

Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Шальная императрица
Шальная императрица комедия 2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
30.8 км
Кедр ул. Энгельса, 38
5
34.2 км
Городской Дом культуры Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Эти 3 фильма 2025 года точно не получат «Оскар» — и напрасно: ленты с рейтингом от 7,5 и выше
Улыбалась как дурочка все 13 минут: теперь поняла, почему серию «Маши и Медведя» «Танцуют все!» посмотрели 8 млн раз
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Уже досмотрели «Первый отдел 5»? Взгляните, как бы выглядел сериал в Голливуде – ИИ уже нашел замену Брагину и другим (фото)
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
20 серий позади, 20 впереди: Брагина и Шибанова отправят за границу в 6‑м сезоне «Первого отдела» — и это не единственный сюрприз
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше