Киноафиша Верхней Салды
Кинотеатры
Центр культуры «Современник»
Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры «Современник» »
Расписание сеансов кинотеатра «Центр культуры «Современник» »
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Шальная императрица
комедия
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
30.8
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
34.2
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
