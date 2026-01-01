Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Салды
Кинотеатры
Центр культуры «Современник»
Кинотеатр Центр культуры «Современник» (Верхняя Салда) на карте
Кинотеатр Центр культуры «Современник» (Верхняя Салда) на карте
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Кинотеатр Центр культуры «Современник» (Верхняя Салда) на карте
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
30.8
км
Кедр
ул. Энгельса, 38
5
34.2
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
