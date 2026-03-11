Оповещения от Киноафиши
Кедр
Расписание сеансов кинотеатра «Кедр»
Расписание сеансов кинотеатра «Кедр»
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
13:25
от 250 ₽
18:45
от 400 ₽
21:00
от 300 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
09:10
от 300 ₽
Малыш
военный, драма
2026, Россия
2D
09:30
от 250 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
11:10
от 300 ₽
20:50
от 400 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
13:10
от 300 ₽
15:05
от 350 ₽
17:20
от 300 ₽
20:00
от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:20
от 300 ₽
Тюльпаны
комедия
2026, Россия
2D
11:35
от 250 ₽
17:00
от 350 ₽
19:15
от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
12:30
от 300 ₽
14:30
от 350 ₽
16:20
от 350 ₽
18:10
от 400 ₽
Шальная императрица
комедия
2025, Россия
2D
15:30
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
