Расписание сеансов кинотеатра «Кедр»

Расписание сеансов кинотеатра «Кедр»

К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
13:25 от 250 ₽ 18:45 от 400 ₽ 21:00 от 300 ₽
Красавица
Красавица драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
2D
09:10 от 300 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
09:30 от 250 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
11:10 от 300 ₽ 20:50 от 400 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
13:10 от 300 ₽ 15:05 от 350 ₽ 17:20 от 300 ₽ 20:00 от 400 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:20 от 300 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
11:35 от 250 ₽ 17:00 от 350 ₽ 19:15 от 300 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
12:30 от 300 ₽ 14:30 от 350 ₽ 16:20 от 350 ₽ 18:10 от 400 ₽
Шальная императрица
Шальная императрица комедия 2025, Россия
2D
15:30
