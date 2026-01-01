Оповещения от Киноафиши
Кинотеатр Кедр (Верхняя Салда) на карте Вся информация о кинотеатре
Кинотеатры рядом

3.4 км
Городской Дом культуры Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
30.8 км
Центр культуры «Современник» Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
5
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Шальная императрица
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
