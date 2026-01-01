Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Верхней Салды
Кедр
О кинотеатре
Расписание
Карта
Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте
Кинотеатры рядом
3.4
км
Городской Дом культуры
Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Труда, д 1
5
30.8
км
Центр культуры «Современник»
Свердловская обл., п. Басьяновский, ул. Ленина, 10
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Шальная императрица
Отзывы
2025, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
