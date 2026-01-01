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Киноафиша Фильмы Малыш Расписание сеансов Малыш, 2026 в Верхней Пышме

Расписание сеансов Малыш, 2026 в Верхней Пышме

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Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кощей. Тайна живой воды
Кощей. Тайна живой воды
2026, Россия, анимация
Дени и Мэни в кино!
Дени и Мэни в кино!
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Не одна дома 3. Выпускной
2026, Россия, комедия
Тролли возвращаются!
Тролли возвращаются!
2026, Дания, анимация, семейный, фэнтези
Зверолюция
Зверолюция
2026, Испания, анимация
Шевели перьями
Шевели перьями
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Школа магических зверей. Хранители чуда
Школа магических зверей. Хранители чуда
2025, Германия, приключения, семейный, фэнтези
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
В России на 3 дня отключат мобильный и домашний интернет: людей призвали терпеть и «не роптать»
Выбросила кондиционер, узнав, что добавляют в стирку горничные — старые полотенца стали мягкими как облако
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