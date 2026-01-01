Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в прокате в Вельске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
8.0
Билеты
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Ксеноморфы давно признаны идеальными хищниками, но они только убивают: чем же питается главный кошмар «Чужого»?
Как Эльза и Олаф: что ждать от новой анимации «Золушка. Тайна трёх желаний» — Голливуд отдохнет
Запишите даты: когда выйдут последние эпизоды 3 сезона «Вампиров средней полосы» (их осталось всего 3)
Эта сцена из «Гарри Поттера» меняла почти все, но ее вырезали: фанаты были в ярости — а Роулинг облегченно выдохнула
Лучший сериал 2025 года проглатывается за вечер: у него 4 «Золотых глобуса» и всего 4 серии — абсолютный триумф Netflix
Стоил 6 миллионов, собрал целых 50: самый прибыльный российский фильм 2025-го посмотрел вместе с женой – прорыдались оба
Элайджа Вуд подлил масла в огонь одной фразой: «Охота на Голлума» может превратиться в «Братство Кольца» версии 2.0
Дорама, из-за которой не спят до утра: фанаты детективов уже влюблены — не смотревшим завидуют (входит в топ-250 лучших сериалов)
Ричи испортил вечер! Косяков камня на камне не оставил от «Молодого Шерлока»: «История английская, стыд испанский»
Нолану когда-то смеялись в лицо: 5 фильмов-аутсайдеров, в успех которых никто не верил — а теперь у всех рейтинг 8+
«Это фэнтези не для детей»: иностранцы назвали три лучших серии «Маши и Медведя» – 8.8+ у каждой, нравятся даже взрослым
