Фильмы в прокате в Вельске
По популярности
По названию
По рейтингу
Сложно выбрать, на что сходить? Фильмы по жанру, рейтингу, формату или просто с билетам в новом фильтре
Царевна-лягушка 2
Иван Царевич отправляется в Тмутараканское царство, чтобы спасти Василису
семейный, фэнтези
2026, Россия
8.0
Билеты
Новая тёща
Сразу два Гарика Харламовых в продолжении народного хита "Теща"
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Тюльпаны
Российская романтическая комедия, приуроченная к 8 марта
комедия
2026, Россия
8.0
Билеты
Драники
Чтобы помочь родителям, мальчик и его друзья запускают в деревне гастрономический бизнес
комедия, семейный
2025, Россия
7.0
Билеты
Человек, который смеется
Комедия с Евгением Цыгановым в роли сурового актера, который вследствие ранения постоянно улыбается и смеется
комедия
2026, Россия
0.0
Билеты
Спасти бессмертного
Молодой блогер переносится в военное прошлое и попадает во временную петлю
военный, фантастика, боевик, драма, исторический
2026, Россия
8.0
Билеты
Параметры
Дата
Сегодня
Формат сеанса
2D
Жанр
боевик
военный
драма
исторический
комедия
семейный
фантастика
фэнтези
Стоимость билетов
200-500₽
Применить
Все фильмы
