Фильмы
Тюльпаны
Расписание сеансов Тюльпаны, 2026 в Вельске
11 марта 2026
Расписание сеансов Тюльпаны, 11 марта 2026 в Вельске
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Как купить билеты на сеанс фильма «Тюльпаны»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Победа
г. Вельск, ул. Дзержинского, 38
2D
12:35
от 250 ₽
