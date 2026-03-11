Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Вельска Кинотеатры Победа Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Расписание сеансов кинотеатра «Победа»

Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:00 от 250 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
21:25 от 250 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
19:20 от 250 ₽
Тюльпаны
Тюльпаны комедия 2026, Россия
2D
12:35 от 250 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
17:25 от 250 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
15:30 от 250 ₽
