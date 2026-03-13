Оповещения от Киноафиши
Расписание сеансов кинотеатра «Релакс»

Расписание сеансов кинотеатра «Релакс»

Сегодня 13 Завтра 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Инферно
Инферно ужасы 2025, Мексика / США
2D
20:20 от 350 ₽
К себе нежно
К себе нежно мелодрама, комедия 2026, Россия
2D
08:40 от 350 ₽
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны драма 2025, Германия
2D
22:00 от 350 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз приключения, комедия, семейный 2026, Бельгия / Франция
2D
16:30 от 350 ₽
Наследник
Наследник комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
2D
22:00 от 350 ₽
Новая тёща
Новая тёща комедия, семейный 2025, Россия
2D
16:40 от 350 ₽ 20:10 от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:20 от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2 семейный, фэнтези 2026, Россия
2D
08:40 от 350 ₽ 18:30 от 350 ₽
