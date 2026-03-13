Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Вельска
Кинотеатры
Релакс
Расписание сеансов кинотеатра «Релакс»
Расписание сеансов кинотеатра «Релакс»
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Инферно
ужасы
2025, Мексика / США
2D
20:20
от 350 ₽
К себе нежно
мелодрама, комедия
2026, Россия
2D
08:40
от 350 ₽
Лекарь 2: Наследие Авиценны
драма
2025, Германия
2D
22:00
от 350 ₽
Марсупилами. Пушистый круиз
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
2D
16:30
от 350 ₽
Наследник
комедия, драма, триллер
2025, Франция / Великобритания / США
2D
22:00
от 350 ₽
Новая тёща
комедия, семейный
2025, Россия
2D
16:40
от 350 ₽
20:10
от 350 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
18:20
от 350 ₽
Царевна-лягушка 2
семейный, фэнтези
2026, Россия
2D
08:40
от 350 ₽
18:30
от 350 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Новая тёща
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Отзывы
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Отзывы
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Отзывы
2026, Россия, комедия
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Отзывы
2025, Германия, драма
Инферно
Отзывы
2025, Мексика / США, ужасы
К себе нежно
Отзывы
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Отзывы
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
