ТЦ «Пассаж» - небольшой четырехуровневый многофункциональный торгово-развлекательный центр в Вельске, в котором каждый посетитель может посетить бутики одежды и гастрономии, а также детский игровой центр и уютные кафе. Торговый центр «Пассаж» расположен в центральном районе города, на одной из главных магистралей – улице Дзержинского, рядом с набережной реки Ваги.

На территории торгово-развлекательного центра «Пассаж» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров («Детская одежда», «Мужская и женская одежда» и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины парфюмерии и косметики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирный салон «GOLD», магазин «Кожгалантерея», магазин промышленных товаров «ЭКОНОМ», магазин «КОВРОВ», магазин товаров для рыбалки, охоты и спорта «Спорт, охота, рыбалка», магазин товаров для дома и ремонта «Центр инструмента», аптека «Орион-Фарма», отделение «Триколор TV», магазин канцелярских и промышленных товаров «Промтовары», салон фотоуслуг и печати «Печать фотографий», салоны оптики, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, банкоматы, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Пассаж» функционирует многозальный 3D кинотеатр «Релакс», супермаркеты мебели и товаров для дома, боулинг-центр, детский развлекательный центр «Mama DAYka», студия танцев, продуктовый супермаркет «Дикси» и детская игровая площадка.

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пассаж» функционирует бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:

Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, 62Д

Как добраться?

Добраться до ТЦ «Пассаж» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского или улице 1 мая до остановок «ТЦ Пассаж» или «Вельская ЦРБ»

Режим работы

Магазины и фудкорт ТЦ «Пассаж»: 10.00 – 21.00;

Кинотеатр «Релакс»: 10.00 – 00.00.