Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Вельска Кинотеатры Релакс ТЦ «Пассаж»

ТЦ «Пассаж»

ТЦ «Пассаж»
Адрес
г. Вельск, ул. Дзержинского, 62Д
Показать на карте

ТЦ «Пассаж» - небольшой четырехуровневый многофункциональный торгово-развлекательный центр в Вельске, в котором каждый посетитель может посетить бутики одежды и гастрономии, а также детский игровой центр и уютные кафе. Торговый центр «Пассаж» расположен в центральном районе города, на одной из главных магистралей – улице Дзержинского, рядом с набережной реки Ваги.

На территории торгово-развлекательного центра «Пассаж» находится несколько магазинов одежды, обуви и аксессуаров («Детская одежда», «Мужская и женская одежда» и др.). К тому же, в торгово-развлекательном центре расположены магазины парфюмерии и косметики, салоны сотовой связи и мобильной техники («Евросеть», «Мегафон» и др.), ювелирный салон «GOLD», магазин «Кожгалантерея», магазин промышленных товаров «ЭКОНОМ», магазин «КОВРОВ», магазин товаров для рыбалки, охоты и спорта «Спорт, охота, рыбалка», магазин товаров для дома и ремонта «Центр инструмента», аптека «Орион-Фарма», отделение «Триколор TV», магазин канцелярских и промышленных товаров «Промтовары», салон фотоуслуг и печати «Печать фотографий», салоны оптики, парикмахерская, мастерская по ремонту обуви, мастерская по изготовлению ключей, мастерская-ателье по ремонту одежды, банкоматы, платежные терминалы и многое другое.

Кроме того, в ТЦ «Пассаж» функционирует многозальный 3D кинотеатр «Релакс», супермаркеты мебели и товаров для дома, боулинг-центр, детский развлекательный центр «Mama DAYka», студия танцев, продуктовый супермаркет «Дикси» и детская игровая площадка.

Для удобства автовладельцев в торгово-развлекательном центре «Пассаж» функционирует бесплатная автомобильная парковка.

Адрес:
Архангельская область, г. Вельск, ул. Дзержинского, 62Д

Как добраться?
Добраться до ТЦ «Пассаж» можно следующим образом:

1. На любом общественном транспорте, идущем по улице Дзержинского или улице 1 мая до остановок «ТЦ Пассаж» или «Вельская ЦРБ»

Режим работы
Магазины и фудкорт ТЦ «Пассаж»: 10.00 – 21.00;
Кинотеатр «Релакс»: 10.00 – 00.00.

Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Марсупилами. Пушистый круиз
Марсупилами. Пушистый круиз
2026, Бельгия / Франция, приключения, комедия, семейный
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Лекарь 2: Наследие Авиценны
Лекарь 2: Наследие Авиценны
2025, Германия, драма
Инферно
Инферно
2025, Мексика / США, ужасы
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного
2026, Россия, военный, фантастика, боевик, драма, исторический
Этот сериал 2026 года установил рекорд на телеканале ABC впервые за 5 лет: и это только за одну неделю
Не только Брагин с Верой: пересмотрела 5 детективов, где есть он и она — просто проглотила за вечер
После финала «Первого отдела» зрители НТВ ждали сериал ничуть не хуже: но новинка не дотянула до детективного хита
Лучший фильм в карьере Райана Гослинга выходит 26 марта — столько похвалы еще не получал: даже «Бегущий по лезвию» был не так крут
Иностранцы глянули советскую экранизацию Булгакова : «Мастер и Маргарита» даже рядом не стоит – не зря у фильма 7.7 на IMDb
Сезон еще не закончился, а рейтинг уже 8,9: новый сериал от Бондарчуков покорил зрителей — актерам хочется аплодировать стоя
Джордж Лукас за «Звездные войны» заработал больше, чем сиквелы «Аватара» вместе взятые – хватит на несколько жизней
У Кэмерона резко изменились планы на «Аватара 4»: главным злодеем «Всадника тулкуна» станет вовсе не Куоритч
Переплюнули оригинал: китайцы пересняли «Супер-Бобровых» — собрали в 10 раз больше комедии с Мадяновым
Успели соскучиться по Колесникову? На НТВ выходит новинка — драмы больше, чем «Первом отделе»
Как в «Маше и Медведе»: 3 способа покрасить яйца к Пасхе – справится даже ребёнок (и никаких красителей из магазина)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше