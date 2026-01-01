Кинотеатр «Релакс» в Вельске расположен по адресу ул. Дзержинского, 62 д на третьем этаже торгового центра «Пассаж».

Для демонстрации фильмов в форматах 3D и 3DHFR используется современное кинопроекционное оборудование и звуковая система DOLBY DIGITAL. В зрительном зале установлены удобные мягкие кресла со специальными подставками для напитков.

В основном репертуаре мировые новинки и отечественное кино популярных жанров.

В фойе находится кино-бар с традиционным попкорном, закусками, горячими и прохладительными напитками.

Рядом с кинотеатром предлагают свои услуги детский развлекательный центр «Mama DAYka» и уютное кафе.

Посетители кинотеатра используют бесплатную автопарковку Пассажа.

