Оповещения от Киноафиши
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Расписание На выброс (2025) в Великом Новгороде на сегодня
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На выброс
Оказавшиеся на помойке вещи стремятся исполнить свои мечты
анимация
2025 / Россия
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Человек-паук: Новый день
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2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
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2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
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2026, Россия, исторический
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Надежда
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2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Не по-детски
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2026, Россия, комедия, мелодрама
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Хитрый койот
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2026, США, боевик, приключения, анимация
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Мой папа - медведь 2
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2026, Россия, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
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