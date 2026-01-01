Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Властелины Вселенной»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Великий Новгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Сны поездов
Расписание сеансов Сны поездов, 2025 в Великом Новгороде
Расписание сеансов Сны поездов, 2025 в Великом Новгороде
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Цитаты
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Грязные деньги
Рецензия
Отзывы
2025, Великобритания / США, боевик, триллер
Дьявол носит Prada 2
Рецензия
Отзывы
2026, США, комедия, драма
Дени и Мэни в кино!
Отзывы
2026, Россия, комедия
Космическая Машка
Отзывы
2026, Россия, комедия
Не одна дома 3. Выпускной
Отзывы
2026, Россия, комедия
Побег из волшебного измерения
Отзывы
2026, Китай, анимация, комедия, фэнтези
Пропасть
Отзывы
2026, Россия, триллер
Момо
Отзывы
2025, Германия, семейный, фэнтези
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Шевели перьями
Отзывы
2025, Польша, приключения, анимация, семейный
Всего 1 столовая ложка в омлет — и он не опустится, даже когда остынет: теперь каждое утро так делаю
Мама научила лить 2 капли йода в унитаз: теперь экономлю 50 000 рублей в год (и соседи – тоже)
Выбрасывала старые наволочки годами, пока не узнала эти 7 гениальных лайфхаков: теперь берегу каждую как зеницу ока
«Даже “Поднятие уровня” круче»: по самому переоцененному аниме последних лет сняли фильм, и это «очень жалкое зрелище»
«Главное, чтобы костюмчик сидел», а тест – проходился: вспомните 5 фильмов СССР по герою в пиджаке
Трагедия в стиле «Пункта назначения»: в 20 лет Джонни Депп снялся в своем первом ужастике – и съемки сразу же пошли не по плану
Дороже «Начала», эпичнее «Интерстеллара»: Нолан впервые проболтался о главных секретах съемки «Одиссеи» – хейтерам ответить больше нечем
«У него же тупое лицо», а тест на знание ролей пройдут только эрудиты: угадаете фильм со Смирновым по 1 фото?
На НТВ вышел новый детектив – это «просто шедевр»: можно включить в ожидании «Первого отдела 6»
У «Холодного сердца» давно уже не две части: Disney так просто не остановить — собрали все проекты франшизы
Секрет исчезнувших пирамид: почему в СССР молоко продавали в треугольных пакетах
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667