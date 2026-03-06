Фаната «Щенячьего патруля», ликуйте: этот новый анимационный сериал может и «Машу с Медведем» подвинуть

Новый сериал от Гая Ричи затмил хит с Камбербэтчем: «У зумеров теперь есть свой Шерлок»

Любите «Интерстеллар» и «Марсианина»? На Netflix есть недооценённый si-fi сериал с российским космонавтом Мишей Поповым

Американцы 25 лет не могут понять, в чем сила, но «Брата 2» смотрят каждый год: «Русские его считают низкопробным»

Пересмотрел мульты и не обнаружил песни про «Чебурашку» и зонта у Шапокляк: нашел в Сети идеальное объяснение

Меглин из «Метода» одобряет: 3 российских детектива, где главные герои – с необычными способностями

«Главный минус – Нонна Мордюкова»: угадайте советский фильм по злому (и смешному) отзыву (тест для фанатов)

Тарантино хотел снять в «Бесславных ублюдках» звезду хитового «Встать на ноги»: кроссоверу века помешал... алкоголь

Рвала на себе волосы, называла горем: печальная цитата Раневской проясняет, почему она презирала праздник 8 марта

От тюльпанов до ромашек: угадайте 5 фильмов СССР по кадру с цветами – викторина к 8 марта