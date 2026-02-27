Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Драники
Расписание сеансов Драники, 2025 в Великом Новгороде
28 февраля 2026
Расписание сеансов Драники, 28 февраля 2026 в Великом Новгороде
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
пн
2
вт
3
ср
4
Мираж Синема Мармелад
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
2D
11:00
от 300 ₽
15:25
от 410 ₽
17:10
от 1100 ₽
Россия
г. Великий Новгород, ул. Черняховского, 66
2D
15:00
от 350 ₽
