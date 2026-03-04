Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Красавица
Расписание сеансов Красавица, 2026 в Великом Новгороде
9 марта 2026
Расписание сеансов Красавица, 9 марта 2026 в Великом Новгороде
О фильме
Сегодня
4
Завтра
5
пт
6
сб
7
вс
8
пн
9
вт
10
ср
11
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Мармелад
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
2D
13:10
от 400 ₽
Россия
г. Великий Новгород, ул. Черняховского, 66
2D
15:00
от 350 ₽
