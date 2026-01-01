Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Великий Новгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Семь вёрст до рассвета
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Расписание Семь вёрст до рассвета (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Семь вёрст до рассвета
Федор Добронравов совершает подвиг, заманивая в ловушку нацистских оккупантов
драма, военный, исторический
2025 / Россия
Смотреть трейлер
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Места съёмок
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Код сна
Отзывы
2025, США, боевик, драма, фантастика, триллер
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Пункт назначения: Мост №13
Отзывы
2026, Индонезия, ужасы, триллер
Увидел дешёвые баклажаны — беру сразу пять и фарширую как сумасшедший: за 40 минут готовлю ужин как в ресторане
Пару капель на футболку — и через 30 минут желтые пятна в зоне подмышек сойдут как по волшебству
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Новый сериал Amazon по Кингу — впервые окажемся не в Мэне, а в Лондоне, где бушует монстр родом из 80-х
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Выходные отменяются: 5 шикарных детективов для тех, кто уже устал ждать «Первый отдел-6»
Никаким «писарем в штабе» уж точно не был: секундный кадр в «Брате-2» выдает правду о том, где служил Данила Багров
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить