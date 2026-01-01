Обои, краска и штукатурка — прошлый век: вот чем в 2026 отделывают стены, чтобы интерьер выглядел как в отеле 5*

Европейцы давно зарыли погреба на дачах: все запасы хранят в особом подземном холодильнике – в России о таком ни сном ни духом

Режу двухлитровые бутылки поперёк, но донышко не трогаю: перед отъездом с дачи спасает посуду и замки

Из красавчика Хабарова сделали Донского, из звезды «Сватов» — святого: вот каким будет «Поле Куликово»

Netflix, пора подвинуться: 3 сериала от Apple TV+ зашли мне не меньше – такие разные, но смотрятся на одном дыхании

Доронин-Паламарчук хотел начать всё заново, но не вышло: чем удивит 3 сезон «Ронина» с 5 октября

Сначала «Майор Гром», потом «Фурия», а дальше — нейрослоп: Bubble раскрыли будущее русской комикс-вселенной

Не кино на фон, а маленький нервный срыв: 5 мистических триллеров для тех, кому давно не было не по себе

5 главных сериалов этой осени — от Кинга до Sci-Fi про далекое будущее: один лучше другого

Что включить вечером, если от Marvel уже тошнит: 8 фантастических премьер последних 60 дней — уже в цифре