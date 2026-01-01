Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Великий Новгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша
Фильмы
Отец
Расписание Отец (2026) в Великом Новгороде на сегодня
Расписание Отец (2026) в Великом Новгороде на сегодня
Отец
Сибирский охотник уходит на фронт в 1942 году, чтобы отыскать своего пропавшего сына, но оказывается во главе молодого снайперского отряда
драма, военный
2026 / Россия
Смотреть трейлер
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Алмаз «Сердце Персии»
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный, приключения, криминал
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Код сна
Отзывы
2025, США, боевик, драма, фантастика, триллер
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Пункт назначения: Мост №13
Отзывы
2026, Индонезия, ужасы, триллер
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Мандариновые корки не выбрасываю — засыпаю содой и ставлю в холодильник: об этой хитрости должны знать все хозяйки
Заваливших ОГЭ девятиклассников отправят на завод: в Минпросвещения уже приняли решение
В России сняли 3 провальных ремейка «Доктора Хауса» — будет и 4-й: Хью Лори заменит «наш» Майкл Скофилд из русского «Побега»
«Не шедевр и не провал»: зрители вынесли вердикт новому детективу НТВ «Число зверя» с Паламарчуком — стоит ли смотреть все 12 серий?
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Помните Володю Шарапова из «Места встречи»? Вот как сейчас выглядит актер - в интернете появились свежие фото
Пока ждали 6 сезон «Первого отдела», фанаты НТВ подсели на другой детектив: 8.1 баллов за ту же атмосферу и брутального героя
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
Новый сериал Amazon по Кингу — впервые окажемся не в Мэне, а в Лондоне, где бушует монстр родом из 80-х
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить