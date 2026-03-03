Оповещения от Киноафиши
«Царевна-лягушка 2»
1
Фильмы
Грозовой перевал
Расписание сеансов Грозовой перевал, 2025 в Великом Новгороде
3 марта 2026
3 марта 2026
Расписание сеансов Грозовой перевал, 3 марта 2026 в Великом Новгороде
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Мираж Синема Мармелад
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
2D
12:50
от 270 ₽
17:15
от 250 ₽
18:30
от 1000 ₽
19:50
от 350 ₽
21:05
от 1000 ₽
22:25
от 350 ₽
