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Скоро в прокате «Натиск»
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Расписание Грешники (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Расписание Грешники (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Грешники
Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма
2025 / США
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Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Хитрый койот
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, анимация
Охота на императора
Отзывы
2026, Россия, исторический
Между нами, девочками
Отзывы
2026, Россия, комедия
Край чудес
Отзывы
2026, Россия, анимация
Астрал 6: Они уже здесь
Отзывы
2026, Великобритания, ужасы, детектив, триллер
Надежда
Отзывы
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Не по-детски
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
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