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Аватар: Пламя и пепел
Расписание Аватар: Пламя и пепел (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Расписание Аватар: Пламя и пепел (2025) в Великом Новгороде на сегодня
Аватар: Пламя и пепел
Третья часть мегафраншизы Джеймса Кэмерона о расе на'ви. Фильм посвящен стихии огня
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025 / США
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