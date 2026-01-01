Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Великий Новгород, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Киноафиша Великого Новгорода
Кинотеатры
Сети кинотеатров
Мираж синема
Расписание
Мираж синема: расписание сеансов и цены в Великом Новгороде
Великий Новгород
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О сети
Кинотеатры
Карта
Расписание
Скидки и акции
Мираж Синема Мармелад
г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
10:40
от 250 ₽
11:45
от 900 ₽
12:55
от 320 ₽
14:00
от 1000 ₽
15:10
от 410 ₽
16:15
от 1100 ₽
17:25
от 410 ₽
19:40
от 410 ₽
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
2D
11:30
от 900 ₽
13:30
от 350 ₽
17:50
от 410 ₽
22:15
от 410 ₽
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
2D
12:50
от 370 ₽
17:15
от 410 ₽
18:30
от 1200 ₽
19:50
от 410 ₽
21:05
от 1200 ₽
22:25
от 410 ₽
Еще 19 фильмов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кто-то должен умереть
Отзывы
2025, Россия, триллер
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
Отзывы
2026, Россия, анимация
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
«Люди на такое подсаживаются»: теперь понятно, почему «Первый отдел» стал самым популярным сериалом России
Васильев все-таки вернется на НТВ этой весной: осталось дождаться конца «Первого отдела»
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
От «Покровских ворот» в детстве клонило в сон, но включил их 20 лет спустя и нашел 4 гениальных шутки «не для всех»
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Иностранцы впервые посмотрели советскую «Снежную королеву» и заметили то, о чем жители СССР даже не думали
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667