Мираж синема: расписание сеансов и цены в Великом Новгороде

Мираж синема: расписание сеансов и цены в Великом Новгороде

Великий Новгород
Мираж Синема Мармелад г. Великий Новгород, ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
10:40 от 250 ₽ 11:45 от 900 ₽ 12:55 от 320 ₽ 14:00 от 1000 ₽ 15:10 от 410 ₽ 16:15 от 1100 ₽ 17:25 от 410 ₽ 19:40 от 410 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
11:30 от 900 ₽ 13:30 от 350 ₽ 17:50 от 410 ₽ 22:15 от 410 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
12:50 от 370 ₽ 17:15 от 410 ₽ 18:30 от 1200 ₽ 19:50 от 410 ₽ 21:05 от 1200 ₽ 22:25 от 410 ₽
