Сеть кинотеатров Мираж синема в Великом Новгороде

Великий Новгород
О сети

Сеть кинотеатров «Мираж Синема» - это 21 современный кинотеатр, 144 кинозала и широкая геолокация. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные и стильно оформленные кинозалы, возможность просмотра фильмов в форматах 2D и 3D, собственная кухня.

Уникальные особенности кинотеатров сети позволят зрителям насладитья любимым фильмом в компании второй половинки или друзей.

В других городах
Архангельск, Колпино, Москва, Мурманск, Петрозаводск, Псков, Санкт-Петербург, Смоленск, Стерлитамак
Кинотеатры
Мираж Синема Мармелад
ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
3 отзыва
Все кинотеатры
Скидки в сети
ФИЛЬМЫ НЕДЕЛИ по 200 рублей / Мираж Синема Мармелад

Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".

Специальные предложения Для всех
ЗАЧЕТная скидка для студентов / Мираж Синема Мармелад

Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.

Студентам
Льгота «Пенсионер» / Мираж Синема Мармелад

Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.

Пенсионерам Ветеранам ВОВ
Все скидки в сети Скидки во всех кинотеатрах Великого Новгорода
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
