Сеть кинотеатров «Мираж Синема» - это 21 современный кинотеатр, 144 кинозала и широкая геолокация. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные и стильно оформленные кинозалы, возможность просмотра фильмов в форматах 2D и 3D, собственная кухня.
Уникальные особенности кинотеатров сети позволят зрителям насладитья любимым фильмом в компании второй половинки или друзей.
Акция «Фильмы недели» – билеты в кино по 200 рублей – действует с четверга по среду еженедельно. Фильмы, участвующие в акции «Фильмы недели», обозначены специальным значком на сайте сети "Мираж Синема".
Студент, лови халяву! Это реальный ЗАЧЕТ – 30% скидка на кино и 20% на попкорн с напитком! ЗАЧЕТная СКИДКА в Мираж Синема для студентов по вторникам и средам в течение всего дня! Главное – захвати в кинотеатр студенческий или зачетку! ● 30% СКИДКА НА БИЛЕТЫ В КИНО ДЛЯ СТУДЕНТОВ √ при покупке билетов в кассах кинотеатров √ по вторникам и средам с первого до последнего сеанса (кроме праздничных дней) √ при предъявлении студенческого билета / зачетной книжки √ на стандартные места (не действует на VIP-места) √ на все фильмы √ не суммируется с другими акциями, льготами, специальными тарифами и предложениями √ скидка предоставляется владельцу студенческого билета. ● 20% СКИДКА НА КОМБО ПОПКОРН + НАПИТОК √ действует по вторникам и средам при условии покупки билетов в кино в кассах по акции «ЗАЧЕТная СКИДКА» и предъявлении студенческого билета / зачетной книжки. Акция не суммируется с другими акциями и спецпредложениями.
Пенсионеры и ветераны могут покупать билеты по фиксированной цене 150 руб. Льгота действует с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17-00. Скидка действует при предъявлении соответствующего документа, дающего право на льготы. Данная льгота не распространяется на билеты в залы VIP и на VIP места в стандартных залах и не действует в праздничные дни. Данная льгота не распространяется на сеансы проекта "То Кино!". Скидки и акции не суммируются. Льготы и скидки не распространяются на альтернативный контент (театральные постановки, концерты, могут быть наложены дополнительны ограничения кинопрокатными компаниями). ⠀Скидки и льготы оформляются в кассе в день сеанса.