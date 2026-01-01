Сеть кинотеатров «Мираж Синема» - это 21 современный кинотеатр, 144 кинозала и широкая геолокация. Современное кинопроекционное и звуковое оборудование, просторные и стильно оформленные кинозалы, возможность просмотра фильмов в форматах 2D и 3D, собственная кухня.

Уникальные особенности кинотеатров сети позволят зрителям насладитья любимым фильмом в компании второй половинки или друзей.