Чечулинский центр фольклора и досуга
Расписание сеансов кинотеатра «Чечулинский центр фольклора и досуга»
Расписание сеансов кинотеатра «Чечулинский центр фольклора и досуга»
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
Кинотеатры рядом
17.1
км
Мираж Синема Мармелад
ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
5
17.3
км
Россия
ул. Черняховского, 66
5
32.5
км
Пролетарский дом культуры и досуга
Новгородский р-н, пос. Пролетарий, Парковая, 5
5
