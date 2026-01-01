Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Великого Новгорода
Кинотеатры
Пролетарский дом культуры и досуга
Расписание сеансов кинотеатра «Пролетарский дом культуры и досуга»
Все кинотеатры
Рядом
На карте
Скидки
Рейтинги
Сети
О кинотеатре
Расписание
Карта
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Зверополис 2
приключения, анимация, комедия
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Грозовой перевал
драма, мелодрама
2025, США
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Человек, который смеется
комедия
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Малыш
военный, драма
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Король и Шут. Навсегда
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Кто-то должен умереть
триллер
2025, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Гуантанамера
приключения, боевик
2025, Россия / Куба
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
анимация
2026, Россия
Точные дату и время уточняйте в кинотеатре
+7(8162)74-44-49
Позвонить
Кинотеатры рядом
27.7
км
Россия
ул. Черняховского, 66
5
29
км
Мираж Синема Мармелад
ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
5
32.5
км
Чечулинский центр фольклора и досуга
Новгородский р-н, дер. Чечулино, Воцкая, 11
5
