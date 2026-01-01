Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Великого Новгорода Кинотеатры Пролетарский дом культуры и досуга Кинотеатр Пролетарский дом культуры и досуга (Великий Новгород) на карте

Кинотеатр Пролетарский дом культуры и досуга (Великий Новгород) на карте Вся информация о кинотеатре
27.7 км
Россия ул. Черняховского, 66
5
29 км
Мираж Синема Мармелад ул. Ломоносова, 29, ТРЦ «Мармелад»
5
32.5 км
Чечулинский центр фольклора и досуга Новгородский р-н, дер. Чечулино, Воцкая, 11
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
2025, Россия, триллер
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
